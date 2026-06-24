Рейтинг@Mail.ru
Туск пообещал сказать "пару крепких слов" в присутствии премьера Украины - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 24.06.2026
Туск пообещал сказать "пару крепких слов" в присутствии премьера Украины

Туск пообещал сказать "пару крепких слов" в присутствии Свириденко

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал сказать «пару крепких слов» в присутствии премьера Украины Юлии Свириденко.
  • 25–26 июня в Гданьске пройдет международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026, которую совместно организуют Киев и Варшава.
  • Конфликт между странами возник на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
ВАРШАВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал сказать "пару крепких слов" в присутствии премьера Украины Юлии Свириденко.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Во вторник сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши, а также не приедет Владимир Зеленский. Вместо него отправится Свириденко. Конфликт возник из-за обострения отношений стран на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Туск признал растущие антиукраинские настроения в Польше
23 июня, 15:59
"Как вы знаете, завтра начнется двухдневная конференция по восстановлению Украины. Этой конференции сопутствовали эмоции в связи с решениями президента Украины, ответом президента Польши и дальнейшим обменом ударами", - сказал Туск журналистам.
При этом он пообещал сказать в присутствии Свириденко "пару крепких слов".
"Наверное, завтра будет оказия, чтобы сказать несколько крепких и горьких слов в адрес политиков, неадекватно реагирующих на исторические разногласия в присутствии премьера Украины", - сказал польский премьер.
Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Туск не поддержал лишение Зеленского награды из-за героизации нацистов
23 июня, 14:36
 
В миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТускВооруженные силы УкраиныКиевКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала