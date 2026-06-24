Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал сказать «пару крепких слов» в присутствии премьера Украины Юлии Свириденко.

25–26 июня в Гданьске пройдет международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026, которую совместно организуют Киев и Варшава.

Конфликт между странами возник на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

ВАРШАВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал сказать "пару крепких слов" в присутствии премьера Украины Юлии Свириденко.

Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Во вторник сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши, а также не приедет Владимир Зеленский. Вместо него отправится Свириденко. Конфликт возник из-за обострения отношений стран на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

"Как вы знаете, завтра начнется двухдневная конференция по восстановлению Украины. Этой конференции сопутствовали эмоции в связи с решениями президента Украины, ответом президента Польши и дальнейшим обменом ударами", - сказал Туск журналистам.

При этом он пообещал сказать в присутствии Свириденко "пару крепких слов".

"Наверное, завтра будет оказия, чтобы сказать несколько крепких и горьких слов в адрес политиков, неадекватно реагирующих на исторические разногласия в присутствии премьера Украины", - сказал польский премьер.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить.