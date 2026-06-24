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ЦОДы предлагают выделить в отдельный вид экономической деятельности - РИА Новости, 24.06.2026
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10:08 24.06.2026
ЦОДы предлагают выделить в отдельный вид экономической деятельности

Ведомости: ЦОДы предлагают выделить в отдельный вид экономической деятельности

© Фото : Envato ElementsЦОД
ЦОД - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Envato Elements
ЦОД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центры обработки данных (ЦОДы) предлагается выделить в отдельный вид экономической деятельности и наделить самостоятельным кодом ОКВЭД, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект дорожной карты Аналитического центра при правительстве.
  • Для ЦОДов предлагается закрепить статус особо значимого потребителя и отменить ограничение по подключению к единой электросети при собственной генерации свыше 25 мегаватт.
  • Планируется распространить на ЦОДы льготы по предоставлению участков без торгов и упростить процедуру прокладки коммуникаций.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центры обработки данных (ЦОДы) предлагается выделить в отдельный вид экономической деятельности и наделить самостоятельным кодом ОКВЭД, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект дорожной карты Аналитического центра при правительстве, подлинность которой подтвердил источник, близкий к Минцифры.
"Дорожной картой предлагается выделить самостоятельные коды ОКВЭД для деятельности ЦОДов и майнинговой инфраструктуры, а в градостроительном классификаторе видов разрешенного использования (ВРИ) закрепить ЦОД как отдельный вид – как основной, так и условно разрешенный в зависимости от мощности и этажности", - пишет газета.
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По данным издания, предлагается закрепить за ЦОДами статус особо значимого потребителя, а также отменить для них ограничение по подключению к единой электросети при собственной генерации свыше 25 мегаватт. Кроме того, предлагается вносить в реестр ЦОДов не только действующие, но и проектируемые объекты, что сократит сроки инвестиционного цикла на 6-12 месяцев.
Уточняется, что в целях устранения кадрового дефицита проект предполагает введение профильных образовательных специальностей и профессиональных стандартов.
"Помимо этого планируется распространить на ЦОДы льготы по предоставлению участков без торгов, упростить установление ограниченного права собственности, исключить необходимость получения согласия всех собственников линейных объектов при прокладке кабелей, а также ввести уведомительный порядок прокладки коммуникаций методом горизонтально направленного бурения (метод бурения без вскрытия грунта)", - сообщает газета.
Представитель Минцифры сообщил "Ведомостям", что министерство "находится в диалоге с Аналитическим центром при правительстве по вопросу разработки дорожной карты развития отрасли ЦОД". Ведется совместная работа по формированию подходов к работе в данной области, но "говорить о деталях еще рано", добавил собеседник издания.
Два источника газеты, знакомых с процессом разработки проекта дорожной карты, отметили, что документ еще не был утвержден. По их словам, отдельные меры могут быть пересмотрены и уточнены после обсуждений с отраслью.
Сейчас функционирование ЦОДов регулируется законом "О связи", напоминает издание.
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