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Центр "Смена" в Анапе разместил 500 детей из "Артека" - РИА Новости, 24.06.2026
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10:58 24.06.2026
Центр "Смена" в Анапе разместил 500 детей из "Артека"

В Анапе разместили 500 детей из «Артека»

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Анапа
Вид на город Анапа - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центр "Смена" в Анапе разместил 500 детей из "Артека".
  • По словам председателя Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артема Гаврилова, уже десятки учреждений подтвердили готовность принять детей, планировавших ехать в Крым.
КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Всероссийский детcкий центр "Смена" в Анапе разместил 500 детей из "Артека", сообщил РИА Новости председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.
В понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. В пресс-службе Минпросвещения РФ РИА Новости рассказали об организованном плановом вывозе детей из "Артека".
"Сейчас достоверно можно сказать, что 500 детей из "Артека" уже в "Смене", в Анапе", - сказал Гаврилов.
Он добавил, что уже десятки детских здравниц в диалоге с Ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Республику Крым.
Гаврилов отметил, что в Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края работает горячая линия для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в региональные лагеря.
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Республика КрымКраснодарский крайАнапаСергей Аксенов (политик)АртекОбщество
 
 
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