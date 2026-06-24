Краткий пересказ от РИА ИИ Центр "Смена" в Анапе разместил 500 детей из "Артека".

По словам председателя Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артема Гаврилова, уже десятки учреждений подтвердили готовность принять детей, планировавших ехать в Крым.

КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Всероссийский детcкий центр "Смена" в Анапе разместил 500 детей из "Артека", сообщил РИА Новости председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

В понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. В пресс-службе Минпросвещения РФ РИА Новости рассказали об организованном плановом вывозе детей из "Артека".

"Сейчас достоверно можно сказать, что 500 детей из "Артека" уже в "Смене", в Анапе", - сказал Гаврилов.

Он добавил, что уже десятки детских здравниц в диалоге с Ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Республику Крым.