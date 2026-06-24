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Трамп назвал беспошлинный проход через Ормуз частью сделки с Ираном - РИА Новости, 24.06.2026
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23:47 24.06.2026 (обновлено: 23:56 24.06.2026)
Трамп назвал беспошлинный проход через Ормуз частью сделки с Ираном

Трамп назвал беспошлинный проход через Ормуз неотъемлемой частью сделки с Ираном

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив является неотъемлемой частью сделки с Ираном.
  • Он добавил, что без этого договоренности не состоятся.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив является неотъемлемой частью сделки с Ираном, без этого договоренности не состоятся.
"Это было бы неприемлемо для меня... это бы в корне изменило ситуацию", - сказал Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, отвечая на вопрос, заблокирует ли он итоговую сделку с Ираном, если в нее включат какие-либо сборы за проход кораблей.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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