Трамп назвал беспошлинный проход через Ормуз частью сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив является неотъемлемой частью сделки с Ираном.

Он добавил, что без этого договоренности не состоятся.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив является неотъемлемой частью сделки с Ираном, без этого договоренности не состоятся.

"Это было бы неприемлемо для меня... это бы в корне изменило ситуацию", - сказал Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, отвечая на вопрос, заблокирует ли он итоговую сделку с Ираном, если в нее включат какие-либо сборы за проход кораблей.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.