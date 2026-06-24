Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Овальном офисе во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
- Мелодия звонка вызвала возмущение президента США, он сказал: "Увольте его".
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Овальном офисе Белого дома, когда американский лидер встречался с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Чей это телефон?" - возмутился Трамп.
Мелодия звонка раздавалась уже несколько секунд. Нарушителем спокойствия оказался мужчина в темном костюме, стоявший прямо позади репортера, который задавал вопрос президенту. С трудом журналист пытался выключить телефон, смотря в экран и качая головой, громкость мелодии увеличивалась.
"Не переживайте по этому поводу", - сказал Трамп.
Наконец музыка прекратилась. Вице-президент Джей Ди Вэнс и несколько других присутствующих усмехнулись.
"Увольте его", - резюмировал американский лидер в сторону группы журналистов.