Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Овальном офисе во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Мелодия звонка вызвала возмущение президента США, он сказал: "Увольте его".

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Овальном офисе Белого дома, когда американский лидер встречался с генсеком НАТО Марком Рютте.

Мелодия звонка раздавалась уже несколько секунд. Нарушителем спокойствия оказался мужчина в темном костюме, стоявший прямо позади репортера, который задавал вопрос президенту. С трудом журналист пытался выключить телефон, смотря в экран и качая головой, громкость мелодии увеличивалась.

"Не переживайте по этому поводу", - сказал Трамп.

Наконец музыка прекратилась. Вице-президент Джей Ди Вэнс и несколько других присутствующих усмехнулись.