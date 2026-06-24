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Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон - РИА Новости, 24.06.2026
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23:46 24.06.2026
Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон

Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Белом доме

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Овальном офисе во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Мелодия звонка вызвала возмущение президента США, он сказал: "Увольте его".
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Овальном офисе Белого дома, когда американский лидер встречался с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Чей это телефон?" - возмутился Трамп.
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Мелодия звонка раздавалась уже несколько секунд. Нарушителем спокойствия оказался мужчина в темном костюме, стоявший прямо позади репортера, который задавал вопрос президенту. С трудом журналист пытался выключить телефон, смотря в экран и качая головой, громкость мелодии увеличивалась.
"Не переживайте по этому поводу", - сказал Трамп.
Наконец музыка прекратилась. Вице-президент Джей Ди Вэнс и несколько других присутствующих усмехнулись.
"Увольте его", - резюмировал американский лидер в сторону группы журналистов.
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