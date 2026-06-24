Трамп, говоря про Стармера, заявил, что его уже нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что премьер-министра Великобритании Кира Стармера "уже нет" на посту лидера Лейбористской партии.
- Президент США выразил уверенность, что Великобритания умирает.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера с поста лидер Лейбористской партии, заявил в среду, что того "уже нет".
"Я очень разочарован Великобританией. Его (Стармера - ред.) уже нет", - сказал Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Американский лидер также выразил уверенность, что Великобритания умирает.
Кир Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом
22 июня, 12:21