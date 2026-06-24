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Трамп, говоря про Стармера, заявил, что его уже нет - РИА Новости, 24.06.2026
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23:44 24.06.2026
Трамп, говоря про Стармера, заявил, что его уже нет

Трамп, говоря про объявившего об отставке Стармера, заявил, что его уже нет

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что премьер-министра Великобритании Кира Стармера "уже нет" на посту лидера Лейбористской партии.
  • Президент США выразил уверенность, что Великобритания умирает.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера с поста лидер Лейбористской партии, заявил в среду, что того "уже нет".
"Я очень разочарован Великобританией. Его (Стармера - ред.) уже нет", - сказал Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
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Американский лидер также выразил уверенность, что Великобритания умирает.
Кир Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
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В миреВеликобританияСШАМанчестерКир СтармерДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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