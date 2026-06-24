Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп объявил об отмене подписания закона о снижении цен на жилье.
- Он заявил, что не подпишет документ пока конгресс не примет закон о запрете негражданам голосовать на выборах.
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированного на среду подписания закона о снижении цен на жилье, заявив, что не подпишет документ пока конгресс не примет закон о запрете негражданам голосовать на выборах, более известного как Save America Act ("О защите избирательных прав американских граждан").
"Назначенная на сегодня пресс-конференция по жилищным вопросам и подписание документов настоящим отменяются до тех пор, пока мы не примем отчаянно необходимый закон Save America Act, принятие которого я считаю вопросом национальной чрезвычайной важности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп ранее в июне напомнил, что ждет от закона Save America Act обязательного предъявления удостоверения личности на избирательных участках, наличия подтверждения американского гражданства, упразднения голосования по почте с некоторыми исключениями. Кроме того, там же включены требования "Никаких мужчин в женских видах спорта" и "Никаких членовредительских операций по смене пола для детей".
Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Инициатива, авторами которой являются республиканцы, призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые сейчас во многих штатах могут регистрироваться без предъявления документов.
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