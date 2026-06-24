Трамп объявил об отмене подписания закона о снижении цен на жилье

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированного на среду подписания закона о снижении цен на жилье, заявив, что не подпишет документ пока конгресс не примет закон о запрете негражданам голосовать на выборах, более известного как Save America Act ("О защите избирательных прав американских граждан").

Трамп ранее в июне напомнил, что ждет от закона Save America Act обязательного предъявления удостоверения личности на избирательных участках, наличия подтверждения американского гражданства, упразднения голосования по почте с некоторыми исключениями. Кроме того, там же включены требования "Никаких мужчин в женских видах спорта" и "Никаких членовредительских операций по смене пола для детей".