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Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США - РИА Новости, 24.06.2026
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22:00 24.06.2026
Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США

Трамп: Иран в процессе переговоров соглашается со всеми требованиями США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями Штатов в процессе переговоров.
  • Он пригрозил, что в случае невыполнения требований американская сторона вернется к атакам.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в процессе переговоров соглашается со всеми требованиями Штатов, пригрозив, что в обратном случае американская сторона вернется к атакам.
"Они соглашаются со всем, что я хочу, и они должны. Иначе мы просто вернемся (к атакам - ред.) и сделаем то, что должны", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Как заявил президент США, "Иран ведет себя прекрасно".
Ранее Трамп заявил, что Тегеран идет на большие уступки.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
При этом председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который также является главой делегации Ирана на переговорах с США, считает, что подписание исламабадского меморандума является признаком поражения Вашингтона в конфликте с Тегераном.
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