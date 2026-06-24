Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями Штатов в процессе переговоров.

Он пригрозил, что в случае невыполнения требований американская сторона вернется к атакам.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в процессе переговоров соглашается со всеми требованиями Штатов, пригрозив, что в обратном случае американская сторона вернется к атакам.

"Они соглашаются со всем, что я хочу, и они должны. Иначе мы просто вернемся (к атакам - ред.) и сделаем то, что должны", - сказал Трамп журналистам.

Как заявил президент США , "Иран ведет себя прекрасно".

Ранее Трамп заявил, что Тегеран идет на большие уступки.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.