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Трамп утверждает, что Иран идет на большие уступки - РИА Новости, 24.06.2026
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20:46 24.06.2026
Трамп утверждает, что Иран идет на большие уступки

Трамп: Иран идет на большие уступки для завершения конфликта с США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что Иран идет на большие уступки для завершения конфликта с США.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова выступил с утверждением, что Иран идет на большие уступки для завершения конфликта с США.
"Иран идет на очень большие уступки", - сказал Трамп журналистам.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Подписание исламабадского меморандума является признаком поражения Вашингтона в конфликте с Тегераном, считает председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который также является главой делегации Ирана на переговорах с США.
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