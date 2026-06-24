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Иран заверил, что не берет плату с судов в Ормузском проливе, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2026
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14:51 24.06.2026
Иран заверил, что не берет плату с судов в Ормузском проливе, заявил Трамп

Трамп: Иран заверил, что не берет плату с судов за проход через Ормузский пролив

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран сообщил США, что не требует и не получает никаких сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив, заявил Трамп.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США получили от Ирана заверения, что Тегеран не взимает никаких сборов с судов за проход через Ормузский пролив, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Иран сообщил США, что, вопреки дестабилизирующим сообщениям лживых СМИ, Иран не требует и не получает никаких пошлин, страховых выплат или иных сборов любого рода с судов, проходящих через Ормузский пролив", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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