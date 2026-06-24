Иран заверил, что не берет плату с судов в Ормузском проливе, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран сообщил США, что не требует и не получает никаких сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив, заявил Трамп.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США получили от Ирана заверения, что Тегеран не взимает никаких сборов с судов за проход через Ормузский пролив, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Иран сообщил США, что, вопреки дестабилизирующим сообщениям лживых СМИ, Иран не требует и не получает никаких пошлин, страховых выплат или иных сборов любого рода с судов, проходящих через Ормузский пролив", - написал Трамп в соцсети Truth Social.