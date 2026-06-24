Трамп публично пригрозил Ирану прекращением мирных переговоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном.
- Причина — возможное взимание Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если Тегеран начнет получать плату за проход судов в Ормузском проливе.
В публикации в соцсети Truth Social президент заявил, что США получили заверения от Ирана, что Тегеран не взимает сборы с судов за проход через Ормузский пролив.
"Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!" - написал Трамп.