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Трамп публично пригрозил Ирану прекращением мирных переговоров - РИА Новости, 24.06.2026
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14:43 24.06.2026 (обновлено: 15:29 24.06.2026)
Трамп публично пригрозил Ирану прекращением мирных переговоров

Трамп прекратит переговоры с Ираном, если проход через Ормуз станет платным

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном.
  • Причина — возможное взимание Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если Тегеран начнет получать плату за проход судов в Ормузском проливе.
В публикации в соцсети Truth Social президент заявил, что США получили заверения от Ирана, что Тегеран не взимает сборы с судов за проход через Ормузский пролив.
"Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!" - написал Трамп.
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