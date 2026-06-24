Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Кулеба выразил сомнение в том, что Дональд Трамп действительно изменил позицию по Украине.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно изменил позицию по Украине, как говорят на Западе. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
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"Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно", — сказал он.
В начале месяца госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность Вашлингтона возобновить усилия по мирному урегулированию. При этом он утверждает, что дипломатические переговоры якобы не дали плодов, а американская сторона явным образом заняла позицию Киева.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что СВО может закончиться "до конца суток", если Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть российскую территорию.
Владимир Путин признавал, что мирный процесс встал на паузу из-за вовлеченности Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке. Тем не менее, как заявляли в Кремле, это не означает, что контактов с Соединенными Штатами нет.