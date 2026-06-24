Поступок Трампа на саммите G7 шокировал Киев

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"Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно", — сказал он.