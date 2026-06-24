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Поступок Трампа на саммите G7 шокировал Киев - РИА Новости, 24.06.2026
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Поступок Трампа на саммите G7 шокировал Киев

Кулеба выразил сомнение, что Трамп изменил позицию по Украине

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Кулеба выразил сомнение в том, что Дональд Трамп действительно изменил позицию по Украине.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно изменил позицию по Украине, как говорят на Западе. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
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"Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно", — сказал он.
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