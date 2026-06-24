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Резолюция сената США усложнит переговоры с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2026
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08:57 24.06.2026
Резолюция сената США усложнит переговоры с Ираном, заявил Трамп

Трамп: бессмысленная резолюция сената США усложнит переговоры с Ираном

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенат США одобрил резолюцию, требующую от Трампа прекратить начатые без одобрения конгресса боевые действия против Ирана.
  • Дональд Трамп заявил, что резолюция усложнит ему переговоры с Тегераном и продемонстрирует иранским властям неодобрение действий американского лидера со стороны сената.
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принятая сенатом "бессмысленная" резолюция об ограничении его военных полномочий в конфликте против Ирана усложнит ему переговоры с Тегераном.
Сенат США ранее одобрил резолюцию, которая требует, чтобы Трамп прекратил начатые без одобрения конгресса боевые действия Штатов против Ирана. Белый дом заявил, что резолюция не имеет силы закона и не требует подписи президента.
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"Иран спросил моих людей: "Что все это значит?" Эти сенаторы только что усложнили мою работу", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп считал, что Иран был у него "на крючке", а сенат решил провести "несвоевременную и бессмысленную встречу".
Как он заявил, законодатели этим шагом продемонстрировали неодобрение действий своего лидера, и тем самым помогли иранским властям и утешили их.
В конце прошлой недели в Швейцарии, при содействии Катара и Пакистана, состоялся первый раунд переговоров между Америкой и Ираном, направленный на подготовку к будущему мирному соглашению.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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