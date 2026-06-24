Резолюция сената США усложнит переговоры с Ираном, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенат США одобрил резолюцию, требующую от Трампа прекратить начатые без одобрения конгресса боевые действия против Ирана.

Дональд Трамп заявил, что резолюция усложнит ему переговоры с Тегераном и продемонстрирует иранским властям неодобрение действий американского лидера со стороны сената.

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принятая сенатом "бессмысленная" резолюция об ограничении его военных полномочий в конфликте против Ирана усложнит ему переговоры с Тегераном.

Сенат США ранее одобрил резолюцию, которая требует, чтобы Трамп прекратил начатые без одобрения конгресса боевые действия Штатов против Ирана. Белый дом заявил, что резолюция не имеет силы закона и не требует подписи президента.

"Иран спросил моих людей: "Что все это значит?" Эти сенаторы только что усложнили мою работу", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп считал, что Иран был у него "на крючке", а сенат решил провести "несвоевременную и бессмысленную встречу".

Как он заявил, законодатели этим шагом продемонстрировали неодобрение действий своего лидера, и тем самым помогли иранским властям и утешили их.

В конце прошлой недели в Швейцарии, при содействии Катара и Пакистана, состоялся первый раунд переговоров между Америкой и Ираном, направленный на подготовку к будущему мирному соглашению.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.