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Трамп приказал Минюсту расследовать отсутствие снижения цен на бензин - РИА Новости, 24.06.2026
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08:05 24.06.2026
Трамп приказал Минюсту расследовать отсутствие снижения цен на бензин

Трамп поручил расследовать, почему нефтяные компании не снижают цены на бензин

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп поручил министерству юстиции США начать расследование из-за того, что нефтяные компании не снижают цены на бензин соразмерно падению цен на нефть.
  • Трамп заявил, что США оставят Ормузский пролив открытым, так как Иран идет на уступки, и за сутки через пролив было вывезено порядка 19 миллионов баррелей нефти.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что поручил министерству юстиции страны начать расследование после того, как нефтяные компании якобы не стали снижать цены на бензин соразмерно падению цен на нефть.
"Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают... Я поручил министерству юстиции немедленно расследовать это", - написал американский президент в соцсети Truth Social.
Трамп сообщил во вторник, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки. Тогда же он заявил, что за сутки через пролив было вывезено порядка 19 миллионов баррелей нефти.
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