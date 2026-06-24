Трамп приказал Минюсту расследовать отсутствие снижения цен на бензин

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что поручил министерству юстиции страны начать расследование после того, как нефтяные компании якобы не стали снижать цены на бензин соразмерно падению цен на нефть.

Трамп сообщил во вторник, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки. Тогда же он заявил, что за сутки через пролив было вывезено порядка 19 миллионов баррелей нефти.