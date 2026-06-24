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Два помещения для бизнеса в Богородском и Гольянове выставлены на торги - РИА Новости, 24.06.2026
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07:20 24.06.2026
Два помещения для бизнеса в Богородском и Гольянове выставлены на торги

Кирилл Пуртов: пройдут открытые аукционы на 2 коммерческих помещения в ВАО

© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеДва помещения для бизнеса в Богородском и Гольянове выставлены на торги
Два помещения для бизнеса в Богородском и Гольянове выставлены на торги - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Два помещения для бизнеса в Богородском и Гольянове выставлены на торги
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два коммерческих помещения на первых этажах многоквартирных домов в столичных районах Богородское и Гольяново выставлены на открытые торги, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Помещения для бизнеса, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, — один из самых популярных форматов среди предпринимателей на открытых торгах. Такие объекты составляют более половины от всех нежилых помещений, которые реализует город. Два лота из этой категории сейчас доступны в районах Богородское и Гольяново. Помещения востребованной площади — 57,7 и 125,4 квадратного метра — находятся в сложившихся кварталах жилой застройки вблизи парковых зон и имеют свободное назначение, что позволяет использовать их для разных видов бизнеса в сфере розничной торговли и услуг", — привели слова Пуртова в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

Объекты имеют свободное назначение и расположены по адресам: Хабаровская улица, дом 23, корпус 1 и Миллионная улица, дом 3, корпус 1. Продавцом выступает столичный департамент городского имущества и подведомственное ему казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Прием заявок на участие в торгах завершится 30 июня и 6 июля. Аукционы пройдут 9 и 14 июля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
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