Геронтолог раскрыл, как замедлить старение мозга в пожилом возрасте

По словам врача, танцы также социализируют пожилого человека, он находится в приятном окружении и получает положительные эмоции. Это особенно важно, поскольку изоляция сокращает жизнь быстрее многих болезней, отметил Новоселов. Кроме того, он добавил, что танцы помогают профилактировать гиподинамию и поддерживают общий ритм жизни.