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Геронтолог раскрыл, как замедлить старение мозга в пожилом возрасте - РИА Новости, 24.06.2026
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18:27 24.06.2026
Геронтолог раскрыл, как замедлить старение мозга в пожилом возрасте

Геронтолог Новоселов: танцы напрямую влияют на нейропластичность

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТанцы
Танцы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Занятия танцами в пожилом возрасте помогают замедлить старение мозга и предотвратить когнитивные нарушения, заявил врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог Валерий Новоселов.
  • Танцы дают двигательную активность, которая влияет на мозговое кровообращение и нейропластичность, а также улучшают когнитивные функции мозга.
  • Занятия танцами помогают социализировать пожилого человека и предотвращают гиподинамию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Занятия танцами в пожилом возрасте помогают замедлить старение мозга и предотвратить когнитивные нарушения, заявил врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог Валерий Новоселов.
"Любая активность полезна, танцы в том числе. В пенсионном возрасте это одна из эффективных профилактических мер. Танцы - это комплексное воздействие. Они дают двигательную активность, которая напрямую влияет на мозговое кровообращение и нейропластичность. Разучивание новых движений и удержание точного ритма улучшает когнитивные функции мозга", - сказал Новоселов NEWS.ru.
По словам врача, танцы также социализируют пожилого человека, он находится в приятном окружении и получает положительные эмоции. Это особенно важно, поскольку изоляция сокращает жизнь быстрее многих болезней, отметил Новоселов. Кроме того, он добавил, что танцы помогают профилактировать гиподинамию и поддерживают общий ритм жизни.
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