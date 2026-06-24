Геронтолог раскрыл, как замедлить старение мозга в пожилом возрасте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Занятия танцами в пожилом возрасте помогают замедлить старение мозга и предотвратить когнитивные нарушения, заявил врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог Валерий Новоселов.
- Танцы дают двигательную активность, которая влияет на мозговое кровообращение и нейропластичность, а также улучшают когнитивные функции мозга.
- Занятия танцами помогают социализировать пожилого человека и предотвращают гиподинамию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Занятия танцами в пожилом возрасте помогают замедлить старение мозга и предотвратить когнитивные нарушения, заявил врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог Валерий Новоселов.
"Любая активность полезна, танцы в том числе. В пенсионном возрасте это одна из эффективных профилактических мер. Танцы - это комплексное воздействие. Они дают двигательную активность, которая напрямую влияет на мозговое кровообращение и нейропластичность. Разучивание новых движений и удержание точного ритма улучшает когнитивные функции мозга", - сказал Новоселов NEWS.ru.
По словам врача, танцы также социализируют пожилого человека, он находится в приятном окружении и получает положительные эмоции. Это особенно важно, поскольку изоляция сокращает жизнь быстрее многих болезней, отметил Новоселов. Кроме того, он добавил, что танцы помогают профилактировать гиподинамию и поддерживают общий ритм жизни.