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ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.06.2026
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12:07 24.06.2026 (обновлено: 12:21 24.06.2026)
ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военнослужащих ВСУ, бронемашину, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлое, Сергеевка, Веселое, Ивановка, Нововодяное, Грузское Донецкой Народной Республики, Новотроицкое и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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