Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции.
- Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военнослужащих ВСУ, бронемашину, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлое, Сергеевка, Веселое, Ивановка, Нововодяное, Грузское Донецкой Народной Республики, Новотроицкое и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация.