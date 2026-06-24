ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военнослужащих ВСУ, бронемашину, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.