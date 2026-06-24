Операторы "Севера" сбили более 100 дронов ВСУ за июнь

«

"В ходе боевых дежурств расчетов БПС противовоздушной обороны 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" на данный момент было поражено более 100 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 55 типа "Баба-Яга", - сказал командир, уточнив, что это данные с начала июня.