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Операторы "Севера" сбили более 100 дронов ВСУ за июнь - РИА Новости, 24.06.2026
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08:19 24.06.2026
Операторы "Севера" сбили более 100 дронов ВСУ за июнь

Сват: операторы "Севера" сбили более 100 дронов ВСУ за июнь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПС 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июнь уничтожили более ста украинских беспилотников в Харьковской области.
  • Среди уничтоженных беспилотников более 55 тяжелых дронов типа «Баба-Яга».
  • Уничтожение целей осуществляется дистанционным подрывом, тараном и сбросами с FPV-дронов, а в ночное время применяются беспилотники с тепловизионными камерами.
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Операторы БПС 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июнь уничтожили более ста украинских беспилотников в Харьковской области, включая свыше 55 тяжелых дронов типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.
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"В ходе боевых дежурств расчетов БПС противовоздушной обороны 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" на данный момент было поражено более 100 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 55 типа "Баба-Яга", - сказал командир, уточнив, что это данные с начала июня.
По его словам, уничтожение целей осуществляется дистанционным подрывом, тараном, а также сбросами с FPV-дронов, оснащенных осколочно-фугасными боевыми частями. В ночное время применяются беспилотники с тепловизионными камерами.
Сват подчеркнул, что взаимодействие между расчетами от момента обнаружения цели до ее ликвидации "работает как часы", а личный состав регулярно обновляет знания о применяемых противником средствах.
Современные штатные средства связи и постоянная боевая подготовка, по его мнению, позволили свести к минимуму возможности противника в зоне ответственности подразделения.
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