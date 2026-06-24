Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа "Суперджета-100"

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года. В 2027 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.