Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа "Суперджета-100"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета "Суперджет-100".
- Осмотр прошел на территории АО "ЛИИ имени М. М. Громова" в подмосковном Жуковском.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета "Суперджет-100", передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства поднялся на борт импортозамещенного образца SJ-100, прошел в кабину экипажа и занял место пилота.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года. В 2027 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.