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Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа "Суперджета-100" - РИА Новости, 24.06.2026
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17:05 24.06.2026
Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа "Суперджета-100"

РИА Новости: Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа "Суперджета-100"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета "Суперджет-100" в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета Суперджет-100 в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета "Суперджет-100" в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета "Суперджет-100".
  • Осмотр прошел на территории АО "ЛИИ имени М. М. Громова" в подмосковном Жуковском.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета "Суперджет-100", передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в подмосковный Жуковский, где на территории АО "ЛИИ имени М.М. Громова" осмотрел образцы новой российской авиационной техники.
Глава государства поднялся на борт импортозамещенного образца SJ-100, прошел в кабину экипажа и занял место пилота.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года. В 2027 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.
Президент Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета Суперджет-100 в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Жуковском
Вчера, 15:54
 
ЖуковскийРоссияВладимир ПутинСергей ЧемезовРостехSJ-100
 
 
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