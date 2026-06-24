В Сумах прогремел третий взрыв за день

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремел третий за день взрыв.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Третий за день взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

В среду днем телеканал уже дважды сообщал о взрывах в Сумах.