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В Париже суд отказал россиянке Новиковой в освобождении - РИА Новости, 24.06.2026
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21:22 24.06.2026 (обновлено: 21:32 24.06.2026)
В Париже суд отказал россиянке Новиковой в освобождении

Во Париже суд отказал россиянке Новиковой в освобождении под судебный надзор

© Фото : соцсети Анны НовиковойАнна Новикова
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд Парижа отказал Анне Новиковой в освобождении под судебный надзор.
  • Сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.
ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Суд Парижа отказал задержанной россиянке, основательнице НКО SOS Donbass Анне Новиковой в освобождении под судебный надзор, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.
"Следственная палата отказала Анне в освобождении", - сказал адвокат.
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В среду суд рассмотрел прошение Новиковой об освобождении под судебный контроль. Предыдущее прошение было отклонено.
Адвокат заявил, что считает отказ в ее освобождении политическим решением.
"Они допрашивают ее уже семь месяцев. Они проверили все на ее компьютерах и телефонах. Это просто политическое решение. Неправильно, что женщину без судимости так долго держат под стражей до суда. Прежде всего, это создает трудности для ее детей. Поэтому я считаю это решение несоразмерным и бесчеловечным, учитывая, что у Анны есть все гарантии присутствия во Франции", - сказал он.
По словам адвоката, Анне может грозить до 10 лет тюрьмы. На 15 июля назначен ее допрос следственным судьей.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
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