В Париже суд отказал россиянке Новиковой в освобождении

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд Парижа отказал Анне Новиковой в освобождении под судебный надзор.

Сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.

ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Суд Парижа отказал задержанной россиянке, основательнице НКО SOS Donbass Анне Новиковой в освобождении под судебный надзор, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.

"Следственная палата отказала Анне в освобождении", - сказал адвокат.

В среду суд рассмотрел прошение Новиковой об освобождении под судебный контроль. Предыдущее прошение было отклонено.

Адвокат заявил, что считает отказ в ее освобождении политическим решением.

"Они допрашивают ее уже семь месяцев. Они проверили все на ее компьютерах и телефонах. Это просто политическое решение. Неправильно, что женщину без судимости так долго держат под стражей до суда. Прежде всего, это создает трудности для ее детей. Поэтому я считаю это решение несоразмерным и бесчеловечным, учитывая, что у Анны есть все гарантии присутствия во Франции", - сказал он.

По словам адвоката, Анне может грозить до 10 лет тюрьмы. На 15 июля назначен ее допрос следственным судьей.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".