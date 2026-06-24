Суд в Ереване арестовал координатора оппозиционного движения "Айакве"

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Ереване арестовал на два месяца координатора оппозиционного движения "Айакве" Аветика Чалабяна.

Он будет содержаться в СИЗО "Армавир", встречи разрешены только с адвокатами.

ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца координатора оппозиционного движения "Айакве" ("Армянский вотум") Аветика Чалабяна, обвиняемого в подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав граждан, сообщил журналистам его адвокат Вараздат Арутюнян.

"Суд арестовал Чалабяна на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО "Армавир". Ему разрешены встречи только с адвокатами", - заявил Арутюнян.

По его словам, это очередное сфабрикованное дело, которое развалится во время судебного процесса. Ранее он сообщал, что Чалабян вину не признает.