Суд в Ереване арестовал координатора оппозиционного движения "Айакве"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Ереване арестовал на два месяца координатора оппозиционного движения "Айакве" Аветика Чалабяна.
- Он будет содержаться в СИЗО "Армавир", встречи разрешены только с адвокатами.
ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца координатора оппозиционного движения "Айакве" ("Армянский вотум") Аветика Чалабяна, обвиняемого в подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав граждан, сообщил журналистам его адвокат Вараздат Арутюнян.
"Суд арестовал Чалабяна на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО "Армавир". Ему разрешены встречи только с адвокатами", - заявил Арутюнян.
По его словам, это очередное сфабрикованное дело, которое развалится во время судебного процесса. Ранее он сообщал, что Чалабян вину не признает.
Ранее Следственный комитет Армении распространил пресс-релиз, в котором отмечается, что Чалабян встретился "с должностными лицами другого государства" и якобы склонил их к тому, чтобы они, используя свои служебные, властные полномочия и обусловленное ими влияние, "воспрепятствовали свободному осуществлению избирательного права граждан Армении". В частности, СК утверждает, что речь якобы идет о принуждении через собственников функционирующих в данном государстве компаний работающих в этих организациях граждан Армении выехать в республику и в ходе парламентских выборов, проголосовать за блок "Сильная Армения".