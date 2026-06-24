Москвичка отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд взыскал с маркетплейса 120 тысяч рублей в пользу москвички из-за требования сотрудника пункта выдачи заказов выкупить туфли за три тысячи рублей.

Женщина заказала туфли для дочери, но обувь не подошла, а сотрудник ПВЗ отказался оформлять возврат товара.

Суд признал права потребителя нарушенными и обязал маркетплейс отменить требование об оплате товара.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Московский суд обязал маркетплейс выплатить 120 тысяч рублей женщине за требование сотрудника пункта выдачи заказов выкупить неподходящие туфли, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Москвичка заказала для дочери несколько пар туфель к школьному выпускному, они вместе пришли в пункт выдачи, чтобы их примерить. Обувь девочке не подошла, причем в одной коробке оказались туфли разного размера — 37 и 39. Cотрудник ПВЗ отказался оформлять возврат этой пары, так как, по его словам, недостаток не обнаружили своевременно под камерами и при его личном присутствии.

В результате школьница расплакалась, семья отказалась забирать туфли. Вскоре мать девочки обнаружила в приложении долг почти на три тысячи рублей. Она направила претензию об аннулировании, но маркетплейс оставил ее без удовлетворения. Тогда женщина решила подать иск.

Суд напомнил, что покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи и в течение семи дней после получения. При этом вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение. В случае c туфлями товар в пользование так и не поступил, а права потребителя были нарушены. С маркетплейса взыскали 120 тысяч рублей компенсации за моральный вред и обязали его отменить требование об оплате товара.