Гарантии безопасности странам Персидского залива реальны, заявил Рубио

Данный комментарий последовал в ответ на вопрос журналиста о том, предоставлял ли Рубио какие-либо гарантии безопасности партнерам в Персидском заливе в ходе своего ближневосточного турне на этой неделе. Вопрос был задан на фоне конфликта вокруг Ирана, который заставил ряд союзников Вашингтона пересмотреть роль США в региональной архитектуре безопасности.