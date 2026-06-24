Гарантии безопасности странам Персидского залива реальны, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что американские гарантии безопасности странам Персидского залива реальны и не являются пустыми обещаниями.
- Комментарий был дан на фоне конфликта вокруг Ирана, который заставил ряд союзников Вашингтона пересмотреть роль США в региональной архитектуре безопасности.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американские гарантии безопасности странам Персидского залива реально существуют и не являются пустыми обещаниями, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Данный комментарий последовал в ответ на вопрос журналиста о том, предоставлял ли Рубио какие-либо гарантии безопасности партнерам в Персидском заливе в ходе своего ближневосточного турне на этой неделе. Вопрос был задан на фоне конфликта вокруг Ирана, который заставил ряд союзников Вашингтона пересмотреть роль США в региональной архитектуре безопасности.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.