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Гарантии безопасности странам Персидского залива реальны, заявил Рубио - РИА Новости, 24.06.2026
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20:42 24.06.2026 (обновлено: 21:07 24.06.2026)
Гарантии безопасности странам Персидского залива реальны, заявил Рубио

Рубио: гарантии безопасности странам Персидского залива реальны

© REUTERS / Eric LeeГоссекретарь США Марко Рубио беседует с представителями СМИ. 24 июня 2026
Госсекретарь США Марко Рубио беседует с представителями СМИ. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Eric Lee
Госсекретарь США Марко Рубио беседует с представителями СМИ. 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что американские гарантии безопасности странам Персидского залива реальны и не являются пустыми обещаниями.
  • Комментарий был дан на фоне конфликта вокруг Ирана, который заставил ряд союзников Вашингтона пересмотреть роль США в региональной архитектуре безопасности.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американские гарантии безопасности странам Персидского залива реально существуют и не являются пустыми обещаниями, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что не заметил каких-либо сомнений в наших гарантиях безопасности, потому что они реальны, это не просто обещания, они действительны, они существуют", - сказал Рубио журналистам в Кувейте.
Данный комментарий последовал в ответ на вопрос журналиста о том, предоставлял ли Рубио какие-либо гарантии безопасности партнерам в Персидском заливе в ходе своего ближневосточного турне на этой неделе. Вопрос был задан на фоне конфликта вокруг Ирана, который заставил ряд союзников Вашингтона пересмотреть роль США в региональной архитектуре безопасности.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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