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США заявили о ликвидации высокопоставленного лидера ИГ* в Сирии - РИА Новости, 24.06.2026
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15:37 24.06.2026 (обновлено: 15:43 24.06.2026)
США заявили о ликвидации высокопоставленного лидера ИГ* в Сирии

США заявили о ликвидации высокопоставленного лидера ИГ* на северо-западе Сирии

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные нанесли авиаудар по северо-западу Сирии 19 июня.
  • В результате авиаудара погиб высокопоставленный лидер ИГ*.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские военные нанесли авиаудар по северо-западу Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный лидер ИГ*.
"Силы Центрального командования США 19 июня нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный лидер ИГ"*, - говорится в заявлении командования.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСирияСШАВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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