США заявили о ликвидации высокопоставленного лидера ИГ* в Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные нанесли авиаудар по северо-западу Сирии 19 июня.
- В результате авиаудара погиб высокопоставленный лидер ИГ*.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские военные нанесли авиаудар по северо-западу Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный лидер ИГ*.
"Силы Центрального командования США 19 июня нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный лидер ИГ"*, - говорится в заявлении командования.
* Запрещенная в России террористическая организация.
* Запрещенная в России террористическая организация.