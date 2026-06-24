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Financial Times рассказала о трудностях в оборонном производстве США - РИА Новости, 24.06.2026
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12:39 24.06.2026
Financial Times рассказала о трудностях в оборонном производстве США

FT: подрядчики США не успевают нарастить выпуск ракет после конфликта с Ираном

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Вирджиния в США
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские оборонные подрядчики испытывают трудности с выполнением требований Пентагона по наращиванию производства боеприпасов, пишет газета Financial Times.
  • Администрация США стремится одновременно восстановить запасы обычных вооружений и перестроить производство под современные боевые задачи.
  • Совокупный объем невыполненных заказов пяти крупнейших американских оборонных подрядчиков к концу 2025 года достиг 1,36 триллиона долларов.
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Американские оборонные подрядчики испытывают трудности с выполнением требований Пентагона по наращиванию производства боеприпасов на фоне попыток США восполнить ракетные запасы, истощенные конфликтом с Ираном, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертные оценки.
Как полагают собеседники издания, проблемы в американском военном производстве, как ожидается, станут одной из главных тем встречи президента США Дональда Трампа с руководителями крупнейших оборонных компаний, запланированной в Белом доме на среду.
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“Внутренняя производственная база США, на которую опираются крупные подрядчики, действительно находится в довольно плохом состоянии. Нельзя просто резко нарастить производство одного или двух компонентов — нужно чинить всю систему”, - заявила FT директор исследований оборонной программы США при Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон.
FT отмечает, что администрация стремится одновременно восстановить запасы обычных вооружений и перестроить производство под современные боевые задачи, включая выпуск беспилотников и более простых систем меньшей стоимости.
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При этом компании и их поставщики сталкиваются с рядом препятствий — от закупочных правил и нестабильного государственного финансирования до хронической нехватки важных компонентов и квалифицированной рабочей силы, отмечается в публикации.
По данным исследования PwC, на которое также ссылается издание, совокупный объем невыполненных заказов пяти крупнейших американских оборонных подрядчиков к концу 2025 года достиг 1,36 триллиона долларов, увеличившись за год на 24%.
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