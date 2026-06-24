Командующий армией США в Европе и Африке уйдет в отставку, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью уйдет в отставку летом.
- Уход Донахью связан с «чистками» в Пентагоне, инициированными министром обороны США Питом Хегсетом.
- Хегсет открыл новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией Джо Байдена.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью уйдет в отставку этим летом, утверждает журнал Atlantic со ссылкой на два осведомленных источника.
"Донахью, как ожидается... (в среду - ред.) заявит о том, что покинет свой пост позже этим летом", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечает журнал, Донахью был последним американским военнослужащим, покинувшим Афганистан.
В мае Хегсет заявил, что Пентагон открыл новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией предыдущего президента Джо Байдена.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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