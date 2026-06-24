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Спрос на пассажирские перелеты в России растет, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2026
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17:59 24.06.2026 (обновлено: 18:08 24.06.2026)
Спрос на пассажирские перелеты в России растет, заявил Путин

Путин заявил о повышении спроса на пассажирские перелеты в России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300
Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что спрос на пассажирские перелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах.
  • Путин отметил необходимость продумать дальнейшие шаги по развитию гражданской авиации.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Спрос на пассажирские перелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
"Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационного транспорта со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос", - заявил он.
Кроме того, глава государства отметил, что с учетом текущих реалий, нужно подумать о дальнейших шагах по развитию гражданской авиации.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.
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РоссияВладимир ПутинИл-114-300МС-21
 
 
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