Спрос на пассажирские перелеты в России растет, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин заявил, что спрос на пассажирские перелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах.

Путин отметил необходимость продумать дальнейшие шаги по развитию гражданской авиации.

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Спрос на пассажирские перелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационного транспорта со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос", - заявил он.

Кроме того, глава государства отметил, что с учетом текущих реалий, нужно подумать о дальнейших шагах по развитию гражданской авиации.