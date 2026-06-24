Спрос на пассажирские перелеты в России растет, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что спрос на пассажирские перелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах.
- Путин отметил необходимость продумать дальнейшие шаги по развитию гражданской авиации.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Спрос на пассажирские перелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационного транспорта со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос", - заявил он.
Кроме того, глава государства отметил, что с учетом текущих реалий, нужно подумать о дальнейших шагах по развитию гражданской авиации.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.