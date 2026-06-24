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Жена Спивакова рассказала, когда артиста выпишут из больницы - РИА Новости, 24.06.2026
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10:18 24.06.2026
Жена Спивакова рассказала, когда артиста выпишут из больницы

Выписка Спивакова из больницы планируется через несколько дней

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дирижер Владимир Спиваков остается в больнице, выписка планируется через несколько дней, сообщила его жена.
  • По ее словам, у артиста выявили небольшую проблему со здоровьем.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков пока остается в больнице, выписка планируется через несколько дней, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.
"Все в порядке, Владимир Теодорович выздоравливает и набирается сил. Думаю, выписка планируется через несколько дней", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда врачи планируют выписать Спивакова из больницы.
В конце прошлой недели митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.
Супруга артиста Сати Спивакова рассказала РИА Новости, что подозрений на инсульт у Владимира Спивакова не было, выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая, по оценкам врачей, легко устранима.
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