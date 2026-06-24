Жена Спивакова рассказала, когда артиста выпишут из больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ Дирижер Владимир Спиваков остается в больнице, выписка планируется через несколько дней, сообщила его жена.

По ее словам, у артиста выявили небольшую проблему со здоровьем.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков пока остается в больнице, выписка планируется через несколько дней, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.

"Все в порядке, Владимир Теодорович выздоравливает и набирается сил. Думаю, выписка планируется через несколько дней", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда врачи планируют выписать Спивакова из больницы.

В конце прошлой недели митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.