В Красноярске задержали мужчину, пристававшего на улице к школьнице

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярске задержали 23-летнего мужчину по подозрению в сексуальных домогательствах к школьнице.

Инцидент произошел в апреле, девочка сумела убежать и рассказала о случившемся родителям.

Следователи просят сообщить информацию о возможных других случаях противоправных действий подозреваемого по указанным телефонам.

КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Следователи задержали молодого человека за сексуальные домогательства к школьнице в Красноярске, это мог быть не единичный случай, сообщает региональный главк СК РФ.

По его данным, в производстве следственного отдела по Кировскому району Красноярска находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения 23-летним мужчиной иных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

В главке РИА Новости уточнили, что инцидент произошел в апреле, тогда же мужчина был задержан.

"Все произошло на улице. С ним (фигурантом – ред.) девочка не была знакома, сумела убежать и рассказала родителям. С заявлением обратились родители", - сказала представитель следствия.

Она добавила, что возраст девочки не разглашается в интересах ребенка и следствия.