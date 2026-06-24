В Красноярске задержали мужчину, пристававшего на улице к школьнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярске задержали 23-летнего мужчину по подозрению в сексуальных домогательствах к школьнице.
- Инцидент произошел в апреле, девочка сумела убежать и рассказала о случившемся родителям.
- Следователи просят сообщить информацию о возможных других случаях противоправных действий подозреваемого по указанным телефонам.
КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Следователи задержали молодого человека за сексуальные домогательства к школьнице в Красноярске, это мог быть не единичный случай, сообщает региональный главк СК РФ.
По его данным, в производстве следственного отдела по Кировскому району Красноярска находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения 23-летним мужчиной иных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
В главке РИА Новости уточнили, что инцидент произошел в апреле, тогда же мужчина был задержан.
"Все произошло на улице. С ним (фигурантом – ред.) девочка не была знакома, сумела убежать и рассказала родителям. С заявлением обратились родители", - сказала представитель следствия.
Она добавила, что возраст девочки не разглашается в интересах ребенка и следствия.
"Приметы: крупного телосложения, рост около 180 см. Если вы, ваши близкие или знакомые стали жертвами противоправных действий указанного лица, либо располагаете информацией, имеющей значение для уголовного дела, просим сообщить сведения по телефону: 8 (391) 227-06-45 (телефон оперативного дежурного по главному следственному управлению) или 102", - говорится в сообщении.