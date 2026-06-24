Симоньян поблагодарила за работу коллектив "России сегодня"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Симоньян поблагодарила сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" за работу и поздравила с 85-летием Совинформбюро.
- 24 июня медиагруппа "Россия сегодня" отмечает 85-летие со дня создания Совинформбюро.
- Путин поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, отметив, что коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила сотрудников медиагруппы за работу и поздравила с 85-летием Совинформбюро.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
"Я поздравляю всех с этой датой. Благодарна нашей истории, благодарна каждому, кто работает сейчас. МИА "Россия сегодня" - все большие молодцы", - сказала Симоньян на полях Петербургского международного юридического форума, ее слова приводит ИС "Вести".
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.