"Радиостанция Судного дня" передала двадцать сигналов за день

Краткий пересказ от РИА ИИ За время эфира радиостанции УВБ-76 («Радиостанция Судного дня») в среду зафиксировали двадцать сигналов, семь из них содержали двойное сообщение.

Двадцатый сигнал «Клювик» зафиксирован в 17:10 мск.

Среди сообщений были «Весна», «Поддержка», «Лессолитр», «Улусокорм», «Придирчивый» и другие.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двадцатый сигнал зафиксировали за время эфира радиостанции УВБ-76 в среду, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Двадцать сигналов за день зафиксировали за время эфира радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", из них семь содержали двойное сообщение, подсчитало РИА Новости.

Двадцатый сигнал "Клювик" зафиксирован в 17.10 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, а в 17.05 - девятнадцатый, имеющий двойное сообщение - "Флюсобоб" и "Долохук".

Восемнадцатый сигнал зафиксирован в 17.02 мск, а в 16.59 мск прозвучал семнадцатый сигнал - "Мракощуп". Шестнадцатый сигнал имел двойное сообщение "Вурдалак" и "Мазание" в 16.57 мск. Двойное сообщение "Амидомайн" и "Зовоплед" имел и пятнадцатый сигнал в 16.49 мск.

Четырнадцатый сигнал, зафиксированный в 16.44 мск, содержал сообщение "Битотютя", а тринадцатым сигналом стало сообщение "Весна" в 15.44 мск. Двенадцатым сигналом стало слово "Поддержка", зафиксированное в 14.53 мск, а одиннадцатый сигнал имел двойное сообщение "Фрицотютя" и "Маклер" в 14.28.

Десятый сигнал был зафиксирован в 13.52 мск, прозвучало сообщение "Лессолитр". Девятый сигнал, зафиксированный в 13.03 мск, был двойным, он содержал сообщения "Пoлуoстров" и "Сухоблин".

Восьмым сигналом стало сообщение "Улусокорм" в 12.52 мск. Седьмой сигнал содержал двойное сообщение "Волокита" и "Аистотитр", он зафиксирован в 12.25 мск. Шестым сигналом стало слово "Утюгонит", зафиксированное в 11.35 мск., а пятым сигналом - "Придирчивый" в 10.47 мск.

Четвертый сигнал имел двойное сообщение "Гидопрах" и "Предстоящий", оно прозвучало в 10.44 мск. Третьим стало сообщение "Генолис", его зафиксировали в 10.36 мск, а вторым сигналом за день было сообщение "Растирание" в 09.16 мск. Самым первым сигналом в среду стало слово "Амиловкус", который был зафиксирован в 09.11 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".