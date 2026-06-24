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Спецпредставитель президента объяснил проблемы в работе Афганистана с ШОС - РИА Новости, 24.06.2026
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00:09 24.06.2026 (обновлено: 02:22 24.06.2026)
Спецпредставитель президента объяснил проблемы в работе Афганистана с ШОС

Кабулов: Афганистан не участвует в работе ШОС из-за возражений одного из членов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов
Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взаимодействие Афганистана с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) заблокировано из-за возражений одного из ее членов.
  • Блокировать более тесное взаимодействие Афганистана с ШОС может Пакистан из-за длительного территориального конфликта между странами.
  • Полноценное вступление Афганистана в ШОС затрудняется процедурой официального признания его властей другими странами.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взаимодействие Афганистана с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) заблокировано из-за возражений одного из ее членов, рассказал советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Конечно, они хотели бы стать полноправными участниками. Формально они ими являются, но из-за возражений одного из членов ШОС, где все решения принимаются консенсусом, этот процесс пока не запущен", - сказал Кабулов "Известиям".
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Как утверждается, информированные источники газеты допустили, что блокировать более тесное взаимодействие Афганистана может Пакистан. Между странами сохраняется длительный территориальный конфликт, обострившейся в последний год.
Спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов рассказал 10 июня, что полноценное вступление Афганистана в ШОС затрудняется процедурой официального признания его властей другими странами. Однако, несмотря на формальности, рабочие контакты с Кабулом есть у всех стран-членов организации, добавил он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
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