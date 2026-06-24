ВСУ потеряли свыше 215 военных в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Север» уничтожили более 215 военнослужащих ВСУ.
- Поражена техника и живая сила двух бригад теробороны в Сумской области и формирований нескольких бригад ВСУ в Харьковской области.
- Уничтожены артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" уничтожили более 215 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктах Рубежное, Избицкое, Казачья Лопань, Колодезное, Водяное, Макарово, Ольховатка и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 215-ти военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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