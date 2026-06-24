Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны РФ сообщило об освобождении села Иволжанское в Сумской области.
- Освобождение села способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск «Север».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Освобождение села Иволжанское в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль приграничья и укреплению позиций группировки "Север", сообщило Минобороны РФ.
Минобороны в среду сообщило об освобождении села.
"Освобождение села Иволжанское способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск "Север" на сумском направлении", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки "Север" ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника все дальше от государственной границы, обеспечивая безопасность мирных жителей, отметили в ведомстве.
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