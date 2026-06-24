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Татьяна Самусева: выставка "Мебель-2026" меняет взгляд на обустройство дома - РИА Новости, 24.06.2026
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09:00 24.06.2026
Татьяна Самусева: выставка "Мебель-2026" меняет взгляд на обустройство дома

Татьяна Самусева: экспозиция "Мебель-2026" меняет взгляд на обустройство дома

© Фото : Пресс-служба АО "Экспоцентр"Выставка "Мебель-2026" меняет взгляд на обустройство дома
Выставка Мебель-2026 меняет взгляд на обустройство дома - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба АО "Экспоцентр"
Выставка "Мебель-2026" меняет взгляд на обустройство дома
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В центре внимания выставки "Мебель-2026" — тренд "хоумстейджинг", который меняет взгляд на обустройство дома, сообщила руководитель проекта Татьяна Самусева.
"Это искусство трансформации, направленное на создание максимально привлекательного и функционального пространства. Хоумстейджинг позволяет раскрыть потенциал любого интерьера, создавая атмосферу уюта, придавая ему утонченность и увеличивая его привлекательность, часто обходясь без кардинальных затрат", — приводит слова Самусевой пресс-служба компании "Экспоцентр".
Упомянутый тренд завоевал за последние годы популярность, став востребованным подходом как для тех, кто обновляет свое жилое пространство, так и для тех, кто готовится к его реализации на рынке недвижимости, будь то продажа или сдача в аренду. Этот метод интегрирует последние веяния в области дизайна интерьеров, отмечается в релизе пресс-службы.
Из статистики интересов посетителей экспозиции следует, что 32% (12 392 человека) изучали материалы, комплектующие и фурнитуру для небольшого обновления и быстрого редизайна, 23% (8 791) – предметы интерьера и декор, 22% (8 540) искали технику и аксессуары для кухни, 20% (7 749) – мебельные ткани и обивочные материалы, а 14% (5 472) – люстры и светильники. Оборудованием и инструментами интересовались еще 14% (5 440).
Этот комплекс запросов доказывает, что успешное преображение жилья базируется не на случайных решениях, а на системном подходе, глубоком знании материалов, света и декора, указали в пресс-службе.
На выставке будут представлены мебель, декор, освещение и текстиль. Помимо этого, можно будет познакомиться с идеями от дизайнеров и посетить мастер-классы по обустройству и созданию интерьера.
"Мы с нетерпением ожидаем открытия выставки "Мебель-2026" и приглашаем всех специалистов и ценителей дизайна присоединиться к нам! В наше непростое время выставка приобретает особое значение, предоставляя уникальную возможность для обмена опытом, поиска новых партнеров и знакомства с передовыми технологиями и инновационными решениями в мебельной отрасли. Наша цель – создать платформу, где каждый сможет найти ответы на свои вопросы, получить вдохновение и укрепить свои позиции на рынке. Акцент на хоумстейджинге позволит нашим гостям познакомиться с актуальными тенденциями преображения пространства, что, несомненно, будет востребовано как профессионалами, так и теми, кто стремится сделать свой дом лучше", – заключила Самусева.
Выставка "Мебель-2026" пройдет с 23 по 26 ноября в МВЦ "Крокус Экспо".
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8 июня, 15:11
 
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