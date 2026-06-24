Краткий пересказ от РИА ИИ Авиакомпания Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214.

Поставки начнутся в 2027 году.

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214, поставки начнутся в 2027 году, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

"На импортозамещенный Ту-21 4 у нас несколько потенциальных заказчиков. Первый заказчик - это компания Red Wings. Они получают первые самолеты, первые 11 штук, которые у нас законтрактованы в рамках Комплексной программы развития гражданского авиастроения. Поставки начнутся в авиакомпанию, начиная со следующего года", - сказал Бадеха , отвечая на вопрос РИА Новости о поставках самолетов.

Кроме Red Wings заказчиком Ту-214 является авиакомпания "Якутия", также ведутся переговоры с S7. По его словам, сейчас самолеты выпускаются заводом в интересах специальных заказчиков.