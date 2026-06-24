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Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214 - РИА Новости, 24.06.2026
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18:21 24.06.2026
Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214

Бадеха: Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214

© РИА Новости / Валерий МельниковСреднемагистральный пассажирский самолет Ту-214
Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214.
  • Поставки начнутся в 2027 году.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214, поставки начнутся в 2027 году, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.
"На импортозамещенный Ту-214 у нас несколько потенциальных заказчиков. Первый заказчик - это компания Red Wings. Они получают первые самолеты, первые 11 штук, которые у нас законтрактованы в рамках Комплексной программы развития гражданского авиастроения. Поставки начнутся в авиакомпанию, начиная со следующего года", - сказал Бадеха, отвечая на вопрос РИА Новости о поставках самолетов.
Кроме Red Wings заказчиком Ту-214 является авиакомпания "Якутия", также ведутся переговоры с S7. По его словам, сейчас самолеты выпускаются заводом в интересах специальных заказчиков.
Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в конце 1980-х годов. Самолет оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. В конце декабря Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного.
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Вадим БадехаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехS7 AirlinesТу-214Экономика
 
 
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