Президент Судана планирует посетить саммит Россия — Африка в октябре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить саммит Россия — Африка в октябре.
- Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить саммит Россия-Африка в октябре и обсудить на нем развивающееся сотрудничество с РФ, сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве Мохаммед Сиррадж.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
"Я хотел бы подтвердить участие президента Судана в саммите Россия-Африка в октябре в ответ на официальное приглашение президента (РФ Владимира) Путина… Это станет хорошей возможностью для обсуждения двустороннего сотрудничества, которое развивается во многих областях", - сказал посол агентству.
Посол отметил, что, по его мнению, для Судана это будет хорошая возможность выразить благодарность России за постоянную поддержку страны во время кризиса.