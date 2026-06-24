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Президент Судана планирует посетить саммит Россия — Африка в октябре - РИА Новости, 24.06.2026
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21:21 24.06.2026
Президент Судана планирует посетить саммит Россия — Африка в октябре

Сиррадж: лидер Судана хочет обсудить сотрудничество с РФ на саммите в октябре

© AP Photo / Christophe EnaАбдель Фаттах аль-Бурхан
Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Christophe Ena
Абдель Фаттах аль-Бурхан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить саммит Россия — Африка в октябре.
  • Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить саммит Россия-Африка в октябре и обсудить на нем развивающееся сотрудничество с РФ, сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве Мохаммед Сиррадж.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
"Я хотел бы подтвердить участие президента Судана в саммите Россия-Африка в октябре в ответ на официальное приглашение президента (РФ Владимира) Путина… Это станет хорошей возможностью для обсуждения двустороннего сотрудничества, которое развивается во многих областях", - сказал посол агентству.
Посол отметил, что, по его мнению, для Судана это будет хорошая возможность выразить благодарность России за постоянную поддержку страны во время кризиса.
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