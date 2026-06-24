Президент Судана планирует посетить саммит Россия — Африка в октябре

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить саммит Россия-Африка в октябре и обсудить на нем развивающееся сотрудничество с РФ, сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве Мохаммед Сиррадж.

Посол отметил, что, по его мнению, для Судана это будет хорошая возможность выразить благодарность России за постоянную поддержку страны во время кризиса.