Рейтинг@Mail.ru
Игры в городки и грибы с глазами: что увидеть в Рязани за выходные - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 24.06.2026 (обновлено: 08:02 24.06.2026)

Игры в городки и грибы с глазами: что увидеть в Рязани за выходные

© РИА Новости / Мария СеливановаРязань. Территория Кремля
Рязань. Территория Кремля - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Рязань. Территория Кремля
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Серия жанровых скульптур в самых популярных туристических местах города стала иллюстрацией к поговорке "В Рязани — грибы с глазами: их едят, а они глядят". Изучать мегаполис можно, двигаясь от одной композиции к другой, или отправиться традиционным маршрутом через кремль, ВДНХ, Музей академика Павлова. Что не пропустить в коротком путешествии в один из самых красивых регионов недалеко от Москвы — в материале РИА Новости.

Доехать легко

От Москвы до Рязани около 200 километров. На автомобиле дорога занимает чуть больше трех часов, на "Ласточке" — два с половиной. Прекрасный вариант приятного путешествия на выходные.
Еще немного цифр. В прошлом году регион посетили 2,2 миллиона туристов. В 2026-м турпоток в Рязанскую область может вырасти на 20 процентов, сообщил гендиректор АНО "Агентство развития туризма Рязанской области" Никита Кузьмин.
Гости приезжают, чтобы, например, посетить необычные фестивали. Так, 18 июля в городе пройдет II Международный форум моды "От ремесла к подиуму". С 3 по 10 августа — фестиваль воздухоплавания "Небо России", а 15 августа — военно-исторический, "Битва на Воже". Но в любом случае знакомство с городом получится насыщенным.

Изучить территорию Кремля

Кремль — главная достопримечательность. Высоких стен и смотровых башен не найти, сохранились только валы между реками Трубеж и Лыбедь и храмы.
© РИА Новости / Мария СеливановаХрамы Рязанского кремля
Храмы Рязанского кремля - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Храмы Рязанского кремля
Некоторые их фасады украшены изразцами. Успенский собор, возведенный в конце XVII века, — крупнейший в России из построенных без столбов. Внутри деревянный иконостас высотой с девятиэтажный дом, в котором около 150 икон. Туда пока не попасть: до 2029-го продолжаются реставрационные работы.
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань. Христорождественский собор в кремле
Рязань. Христорождественский собор в кремле - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Рязань. Христорождественский собор в кремле
Напротив колокольня. "Это самый большой долгострой Рязанской земли. Фундамент заложили в 1789-м, строительство второго яруса профинансировал купец Рюмин перед войной с Наполеоном. Николай I дал средства на третий ярус, потом снова Рюмин — на четвертый", — рассказывает гид Елена Сагирова.
Неподалеку "Дворец Олега". Это резиденция местных архиереев, названная так из-за размещенного на фасаде медальона с изображением князя Олега Рязанского.
© РИА Новости / Мария СеливановаРязанский кремль. Колокольня
Рязанский кремль. Колокольня - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Рязанский кремль. Колокольня
Перейдя Глебовский мост, можно выйти на Трубежную набережную, осмотреть Христорождественский собор и пристань, откуда летом отправляются прогулочные суда по Трубежу и Оке.

Посчитать грибы

Сейчас в Рязани в самых популярных местах насчитывается 13 фигурок грибов. Первые появились в 2013-м, когда скульпторы Полина и Василий Горбуновы установили необычную скульптуру в Нижнем городском саду. Теперь возле каждой есть QR-код, отсканировав который, можно узнать историю места или интересные факты о достопримечательностях.
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань. Скульптура гриба на Почтовой
Рязань. Скульптура гриба на Почтовой - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Рязань. Скульптура гриба на Почтовой
Среди мини-скульптур есть гриб-путешественник с картой и биноклем, гриб-пионер, профессор, коробейник, дозорный, художник.
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань. Скульптура гриба на ВДНХ
Рязань. Скульптура гриба на ВДНХ
Рязань. Скульптура гриба на ВДНХ
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань. Скульптура гриба у Торговых рядов
Рязань. Скульптура гриба у Торговых рядов
Рязань. Скульптура гриба у Торговых рядов
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Рязань. Главный сувенир— грибы с глазами

Рязань. Главный сувенир - грибы с глазами

Рязань. Главный сувенир— грибы с глазами

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Грибы с глазами — сувениры из Рязани

Грибы с глазами - сувениры из Рязани

Грибы с глазами — сувениры из Рязани

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Рязань. Скульптура гриба на ВДНХ
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Рязань. Скульптура гриба у Торговых рядов
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4

Рязань. Главный сувенир— грибы с глазами

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4

Грибы с глазами — сувениры из Рязани

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Поговорка известна много веков: по срезанным и сбитым грибам рязанские воины определяли, где прошли чужаки. Это были их "глаза", позволяющие заранее подготовиться к бою.

ВДНХ

В Рязани — своя ВДНХ. Павильоны построили в середине прошлого века, регулярно проводили выставки и ярмарки. В то время тут были еще ипподром, фонтаны с живой рыбой, свинарники, птичники и даже ветрогенератор. Все это называлось Торговым городком, его закрыли в нулевые.
© РИА Новости / Мария СеливановаЗдания на ВДНХ в Рязани
Здания на ВДНХ в Рязани - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Здания на ВДНХ в Рязани
Недавно павильоны отреставрировали, территорию облагородили. С 2023-го здесь зона отдыха, магазины с локальными товарами, кафе, рестораны и сувенирные лавки.
© РИА Новости / Мария СеливановаСувениры на ВДНХ в Рязани
Сувениры на ВДНХ в Рязани
Сувениры на ВДНХ в Рязани
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаСувенир из Рязани. Скопинская керамика
Сувенир из Рязани. Скопинская керамика
Сувенир из Рязани. Скопинская керамика
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаСувенир из Рязани. Кадомский вениз
Сувенир из Рязани. Кадомский вениз
Сувенир из Рязани. Кадомский вениз
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань, экскурсия по ВДНХ
Рязань, экскурсия по ВДНХ
Рязань, экскурсия по ВДНХ
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань, туристы на ВДНХ
Рязань, туристы на ВДНХ
Рязань, туристы на ВДНХ
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
Сувениры на ВДНХ в Рязани
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
Сувенир из Рязани. Скопинская керамика
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
Сувенир из Рязани. Кадомский вениз
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
Рязань, экскурсия по ВДНХ
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
Рязань, туристы на ВДНХ
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
Тут покупают скопинскую керамику, корзинки из шиловской лозы, воротники в технике тончайшей игольной ручной вышивки — кадомский вениз, а также михайловское кружево, изделия из дерева.

Прогуляться по Почтовой и Мюнстерской

Местный Арбат — улица Почтовая с дореволюционными особняками: бывшими лавками, постоялыми дворами, гостиницей для лошадей.
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань. Пешеходная улица Почтовая
Рязань. Пешеходная улица Почтовая
Рязань. Пешеходная улица Почтовая
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань. Улица Почтовая
Рязань. Улица Почтовая
Рязань. Улица Почтовая
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2
Рязань. Пешеходная улица Почтовая
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
Рязань. Улица Почтовая
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2
Теперь — один за другим рестораны, а в теплое время года под кронами деревьев — веранды.
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань, Мюнстерская улица
Рязань, Мюнцеровская улица - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Рязань, Мюнстерская улица
Примерно в середине улицы нужно повернуть налево в переулок. Там сюрприз — яркие образцы немецкой архитектуры, это дома на улице Мюнстерской.

В гости к семье Павловых

Посетить город и не пойти в музей невозможно. В Рязани стоит отправиться на улицу Ивана Павлова, где родился и вырос знаменитый физиолог, нобелевский лауреат. Здание XIX века не перепутать: сам ученый называл его "домик-крошка с мезонином в три окошка".
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань, музей-усадьба Ивана Павлова
Рязань, музей-усадьба Ивана Павлова
Рязань, музей-усадьба Ивана Павлова
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань, экспозиция музея-усадьбы Ивана Павлова
Рязань, экспозиция музея-усадьбы Ивана Павлова
Рязань, экспозиция музея-усадьбы Ивана Павлова
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаРязань, спальня сестры в музее-усадьбе Ивана Павлова
Рязань, спальня сестры в музее-усадьбе Ивана Павлова
Рязань, спальня сестры в музее-усадьбе Ивана Павлова
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Рязань, музей-усадьба Ивана Павлова
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Рязань, экспозиция музея-усадьбы Ивана Павлова
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Рязань, спальня сестры в музее-усадьбе Ивана Павлова
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Вокруг красивый сад из яблонь, груш и площадка для городков. Павлов был страстным игроком. Известно, что он мог разбить даже сложные фигуры.
В городки могут поиграть все желающие — главное, записаться заранее.
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Какое море выбрать: где в России лучший пляжный отдых
23 июня, 08:00
 
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеРязанькуда поехать в выходныекуда поехатьчто посмотретьДостопримечательностиотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала