Игры в городки и грибы с глазами: что увидеть в Рязани за выходные

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Серия жанровых скульптур в самых популярных туристических местах города стала иллюстрацией к поговорке "В Рязани — грибы с глазами: их едят, а они глядят". Изучать мегаполис можно, двигаясь от одной композиции к другой, или отправиться традиционным маршрутом через кремль, ВДНХ, Музей академика Павлова. Что не пропустить в коротком путешествии в один из самых красивых регионов недалеко от Москвы — в материале РИА Новости.

Доехать легко

От Москвы до Рязани около 200 километров. На автомобиле дорога занимает чуть больше трех часов, на "Ласточке" — два с половиной. Прекрасный вариант приятного путешествия на выходные.

Еще немного цифр. В прошлом году регион посетили 2,2 миллиона туристов. В 2026-м турпоток в Рязанскую область может вырасти на 20 процентов, сообщил гендиректор АНО "Агентство развития туризма Рязанской области" Никита Кузьмин.

Гости приезжают, чтобы, например, посетить необычные фестивали. Так, 18 июля в городе пройдет II Международный форум моды "От ремесла к подиуму". С 3 по 10 августа — фестиваль воздухоплавания "Небо России", а 15 августа — военно-исторический, "Битва на Воже". Но в любом случае знакомство с городом получится насыщенным.

Изучить территорию Кремля

Кремль — главная достопримечательность. Высоких стен и смотровых башен не найти, сохранились только валы между реками Трубеж и Лыбедь и храмы.

Некоторые их фасады украшены изразцами. Успенский собор, возведенный в конце XVII века, — крупнейший в России из построенных без столбов. Внутри деревянный иконостас высотой с девятиэтажный дом, в котором около 150 икон. Туда пока не попасть: до 2029-го продолжаются реставрационные работы.

Напротив колокольня. "Это самый большой долгострой Рязанской земли. Фундамент заложили в 1789-м, строительство второго яруса профинансировал купец Рюмин перед войной с Наполеоном. Николай I дал средства на третий ярус, потом снова Рюмин — на четвертый", — рассказывает гид Елена Сагирова.

Неподалеку "Дворец Олега". Это резиденция местных архиереев, названная так из-за размещенного на фасаде медальона с изображением князя Олега Рязанского.

Перейдя Глебовский мост, можно выйти на Трубежную набережную, осмотреть Христорождественский собор и пристань, откуда летом отправляются прогулочные суда по Трубежу и Оке.

Посчитать грибы

Сейчас в Рязани в самых популярных местах насчитывается 13 фигурок грибов. Первые появились в 2013-м, когда скульпторы Полина и Василий Горбуновы установили необычную скульптуру в Нижнем городском саду. Теперь возле каждой есть QR-код, отсканировав который, можно узнать историю места или интересные факты о достопримечательностях.

Среди мини-скульптур есть гриб-путешественник с картой и биноклем, гриб-пионер, профессор, коробейник, дозорный, художник.

Поговорка известна много веков: по срезанным и сбитым грибам рязанские воины определяли, где прошли чужаки. Это были их "глаза", позволяющие заранее подготовиться к бою.

ВДНХ

В Рязани — своя ВДНХ. Павильоны построили в середине прошлого века, регулярно проводили выставки и ярмарки. В то время тут были еще ипподром, фонтаны с живой рыбой, свинарники, птичники и даже ветрогенератор. Все это называлось Торговым городком, его закрыли в нулевые.

Недавно павильоны отреставрировали, территорию облагородили. С 2023-го здесь зона отдыха, магазины с локальными товарами, кафе, рестораны и сувенирные лавки.

Тут покупают скопинскую керамику, корзинки из шиловской лозы, воротники в технике тончайшей игольной ручной вышивки — кадомский вениз, а также михайловское кружево, изделия из дерева.

Прогуляться по Почтовой и Мюнстерской

Местный Арбат — улица Почтовая с дореволюционными особняками: бывшими лавками, постоялыми дворами, гостиницей для лошадей.

Теперь — один за другим рестораны, а в теплое время года под кронами деревьев — веранды.

Примерно в середине улицы нужно повернуть налево в переулок. Там сюрприз — яркие образцы немецкой архитектуры, это дома на улице Мюнстерской.

В гости к семье Павловых

Посетить город и не пойти в музей невозможно. В Рязани стоит отправиться на улицу Ивана Павлова, где родился и вырос знаменитый физиолог, нобелевский лауреат. Здание XIX века не перепутать: сам ученый называл его "домик-крошка с мезонином в три окошка".

Вокруг красивый сад из яблонь, груш и площадка для городков. Павлов был страстным игроком. Известно, что он мог разбить даже сложные фигуры.