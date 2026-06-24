Рябков раскритиковал отказ США от прямого авиасообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отказ США от прямого авиасообщения с Россией «стрельбой себе в ногу».
- По словам Рябкова, отказ от прямого авиасообщения ухудшил конкурентные условия для американских авиаперевозчиков.
- Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отсутствие прямого авиасообщения осложняет контакты между людьми и деловые связи, и выступил за возобновление такого авиасообщения.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией "стрельбой себе в ногу".
"Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа - вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу", - сказал Рябков газете "Известия".
Он пояснил, что Соединенные Штаты "ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики" по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, "пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты".
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отсутствие прямого авиасообщения осложняет не только контакты между людьми, но и деловые связи.
"Поэтому мы продолжаем выступать в пользу возобновления прямого авиасообщения. Здесь вопрос в политической воле", - отметил Рябков.
По его мнению, при наличии такой воли "какие-то регуляторные аспекты" можно было бы решить достаточно оперативно.