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Рябков прокомментировал планы Парижа по созданию "ядерного зонтика" - РИА Новости, 24.06.2026
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00:53 24.06.2026 (обновлено: 01:29 24.06.2026)
Рябков прокомментировал планы Парижа по созданию "ядерного зонтика"

Рябков: игры Франции с "ядерным зонтиком" плачевно обернутся для Европы

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал расширение «ядерного зонтика» Франции на страны Северной Европы и предупредил о возможных негативных последствиях для участников.
  • Франция заявила о вступлении в период «продвинутого ядерного сдерживания» и увеличении числа ядерных боеголовок, к инициативе уже присоединились восемь стран Европы.
  • Рябков подчеркнул, что Россия фиксирует и анализирует планы и намерения стран НАТО, обладающих ядерным оружием, и предупредил о возможности контрмер со стороны Москвы в случае освоения близлежащих к России территорий.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя расширение "ядерного зонтика" Франции на страны Северной Европы, заявил, что подобного рода "игры", возможно, обернутся плачевно для тех, кто в них играет.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По его данным, к инициативе присоединились уже восемь стран - Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
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По словам Рябкова, Россия тщательнейшим образом фиксирует, анализирует и на этой основе делает выводы касательно планов и намерений Парижа, как и других стран НАТО, обладающих ядерным оружием. При этом, по его словам, возможны контрмеры со стороны Москвы.
"Если дело дойдет до освоения в этой плоскости близлежащих к нам территорий (а Балтийский регион в целом в фокусе нашего внимания), последуют контрмеры. И безопасность этих стран, мягко говоря, ослабнет", - заявил замминистра газете "Известия".
Он также указал, что такие "игры" могут навредить тем, кто в них играет.
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"Не хочу здесь предвосхищать никакие решения, но лучше до них не доводить. И те, кто играет в эти "игры" и пытается взять нас на испуг, вредят сами себе. Вполне возможно, что подобного рода "игры" обернутся плачевно для них же", - добавил он.
Рябков также подчеркнул, что недавняя встреча министров обороны стран НАТО ознаменовалась выпуском впервые за многие годы отдельного публичного заявления Группы ядерного планирования, в котором декларируется ядерный характер всего НАТО. Это заявление отражает общий "суперагрессивный" настрой альянса к России, считает замглавы МИД РФ.
"Рассуждения о том, что НАТО - это оборонительный альянс, уже никого не могут вводить в заблуждение. Эти рассуждения оставлены далеко в прошлом и самими натовцами", - добавил Рябков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что РФ будет отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия и выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений.
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