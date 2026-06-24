Рябков прокомментировал планы Парижа по созданию "ядерного зонтика"

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал расширение «ядерного зонтика» Франции на страны Северной Европы и предупредил о возможных негативных последствиях для участников.

Франция заявила о вступлении в период «продвинутого ядерного сдерживания» и увеличении числа ядерных боеголовок, к инициативе уже присоединились восемь стран Европы.

Рябков подчеркнул, что Россия фиксирует и анализирует планы и намерения стран НАТО, обладающих ядерным оружием, и предупредил о возможности контрмер со стороны Москвы в случае освоения близлежащих к России территорий.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя расширение "ядерного зонтика" Франции на страны Северной Европы, заявил, что подобного рода "игры", возможно, обернутся плачевно для тех, кто в них играет.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По его данным, к инициативе присоединились уже восемь стран - Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

По словам Рябкова, Россия тщательнейшим образом фиксирует, анализирует и на этой основе делает выводы касательно планов и намерений Парижа, как и других стран НАТО, обладающих ядерным оружием. При этом, по его словам, возможны контрмеры со стороны Москвы.

"Если дело дойдет до освоения в этой плоскости близлежащих к нам территорий (а Балтийский регион в целом в фокусе нашего внимания), последуют контрмеры. И безопасность этих стран, мягко говоря, ослабнет", - заявил замминистра газете "Известия".

Он также указал, что такие "игры" могут навредить тем, кто в них играет.

"Не хочу здесь предвосхищать никакие решения, но лучше до них не доводить. И те, кто играет в эти "игры" и пытается взять нас на испуг, вредят сами себе. Вполне возможно, что подобного рода "игры" обернутся плачевно для них же", - добавил он.

Рябков также подчеркнул, что недавняя встреча министров обороны стран НАТО ознаменовалась выпуском впервые за многие годы отдельного публичного заявления Группы ядерного планирования, в котором декларируется ядерный характер всего НАТО. Это заявление отражает общий "суперагрессивный" настрой альянса к России, считает замглавы МИД РФ.

"Рассуждения о том, что НАТО - это оборонительный альянс, уже никого не могут вводить в заблуждение. Эти рассуждения оставлены далеко в прошлом и самими натовцами", - добавил Рябков.