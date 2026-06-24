Рейтинг@Mail.ru
В Румынии выступили против участия российских гимнасток с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 24.06.2026
В Румынии выступили против участия российских гимнасток с флагом и гимном

Мэр Клуж-Напоки запретил гимнасткам из России выступать с флагом на Кубке вызова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международной федерации гимнастики и Европейский гимнастический союз приняли решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
  • Мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что российские спортсменки не смогут выступать с флагом и гимном на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в его городе.
  • Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что российские спортсменки не смогут выступать с флагом и гимном на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
"Когда я одобрил организацию подобных соревнований в Клуж-Напоке, я знал, что российские спортсмены не могут выступать с флагом и гимном на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести полную ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны", - приводит слова Бока Mediafax.
"Я также прошу Румынскую федерацию гимнастики и румынские государственные власти прояснить эту ситуацию сейчас, до начала официальных соревнований, чтобы избежать проблем или споров во время этапа Кубка мира", - добавил мэр румынского города.
Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Украинские провокации надоели мировому спорту. Даже пришлось менять правила
23 июня, 16:29
 
СпортКлуж-НапокаХудожественная гимнастикафлагРоссияРумыния
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Босния и Герцеговина
    Катар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Канада
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Шотландия
    Бразилия
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Марокко
    Гаити
    2
    2
  • Футбол
    25.06 04:00
    Чехия
    Мексика
  • Футбол
    25.06 04:00
    ЮАР
    Республика Корея
  • Футбол
    25.06 23:00
    Эквадор
    Германия
  • Футбол
    25.06 23:00
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала