В Румынии выступили против участия российских гимнасток с флагом и гимном

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком Международной федерации гимнастики и Европейский гимнастический союз приняли решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.

Мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что российские спортсменки не смогут выступать с флагом и гимном на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в его городе.

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что российские спортсменки не смогут выступать с флагом и гимном на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике.

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

"Когда я одобрил организацию подобных соревнований в Клуж-Напоке, я знал, что российские спортсмены не могут выступать с флагом и гимном на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести полную ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны", - приводит слова Бока Mediafax.

"Я также прошу Румынскую федерацию гимнастики и румынские государственные власти прояснить эту ситуацию сейчас, до начала официальных соревнований, чтобы избежать проблем или споров во время этапа Кубка мира", - добавил мэр румынского города.