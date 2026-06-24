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Рубио рассказал, когда продолжатся технические переговоры США и Ирана - РИА Новости, 24.06.2026
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19:17 24.06.2026 (обновлено: 19:23 24.06.2026)
Рубио рассказал, когда продолжатся технические переговоры США и Ирана

Рубио: технические группы США и Ирана продолжат переговоры 29 или 30 июня

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в начале следующей недели.
  • Переговоры пройдут 29 или 30 июня, вероятно, в Швейцарии, и в них примут участие представители Госдепартамента, Министерства энергетики и других ведомств США.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в начале следующей недели.
"Технические группы вернутся 29-го или 30-го (июня - ред.). Они разделены на группы по различным темам. Я думаю, они вернутся в Швейцарию, если я не ошибаюсь", - сказал Рубио журналистам.
Он сообщил, что сам не будет участвовать в этих контактах.
"На техническом уровне там будут люди из госдепа, а также министерства энергетики и так далее", - сказал Рубио.
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