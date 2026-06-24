Рубио рассказал, когда продолжатся технические переговоры США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в начале следующей недели.

Переговоры пройдут 29 или 30 июня, вероятно, в Швейцарии, и в них примут участие представители Госдепартамента, Министерства энергетики и других ведомств США.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в начале следующей недели.

"Технические группы вернутся 29-го или 30-го (июня - ред.). Они разделены на группы по различным темам. Я думаю, они вернутся в Швейцарию , если я не ошибаюсь", - сказал Рубио журналистам.

Он сообщил, что сам не будет участвовать в этих контактах.