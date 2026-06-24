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В Госдепе рассказали о ходе переговоров Рубио и президента ОАЭ - РИА Новости, 24.06.2026
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17:10 24.06.2026
В Госдепе рассказали о ходе переговоров Рубио и президента ОАЭ

Президент ОАЭ Аль Нахайян и Рубио обсудили судоходство в Ормузском проливе

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио и президент ОАЭ обсудили меморандум о взаимопонимании с Ираном.
  • На переговорах также затронули тему обеспечения неограниченного, полного и безопасного судоходства в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили соглашение Вашингтона и Тегерана и судоходство в Ормузском проливе, сообщили в госдепе.
"Они обсудили меморандум о взаимопонимании с Ираном, усилия по обеспечению неограниченного полного и безопасного судоходства в Ормузском проливе и важность мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Рубио с лидером ОАЭ и высокопоставленными чиновниками страны.
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На переговорах также обсуждались отношения США и ОАЭ, в том числе в сфере обороны и торговли, добавили в государственном департаменте.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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