В Госдепе рассказали о ходе переговоров Рубио и президента ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио и президент ОАЭ обсудили меморандум о взаимопонимании с Ираном.

На переговорах также затронули тему обеспечения неограниченного, полного и безопасного судоходства в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили соглашение Вашингтона и Тегерана и судоходство в Ормузском проливе, сообщили в госдепе.

"Они обсудили меморандум о взаимопонимании с Ираном , усилия по обеспечению неограниченного полного и безопасного судоходства в Ормузском проливе и важность мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Рубио с лидером ОАЭ и высокопоставленными чиновниками страны.

На переговорах также обсуждались отношения США и ОАЭ, в том числе в сфере обороны и торговли, добавили в государственном департаменте.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.