Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.

В обсуждении инициативы участвовал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Вячеслав Володин заявил, что конструктивный диалог Госдумы с правительством выгоден гражданам страны.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне только выигрывают от конструктивного диалога Госдумы с правительством РФ, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума в среду на пленарном заседании рассмотрела и приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В обсуждении инициативы участвовал статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Когда есть диалог с правительством, это значит выиграют точно люди, наши избиратели, граждане от такого диалога. Поэтому наша задача, чтобы он был конструктивен, и мы могли эффективно представлять интересы людей, а правительство - реагировать на наши обращения и снимать проблемы, которые существуют у людей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Председатель Госдумы поблагодарил Сазанова, а также министра финансов России Антона Силуанова, отметив, что министерство ведет постоянный диалог с Госдумой. По его словам, это является основой доверия к тем предложениям, которые вырабатывает Минфин РФ и вносит правительство РФ.