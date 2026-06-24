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Россияне выигрывают от диалога ГД с правительством, заявил Володин - РИА Новости, 24.06.2026
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15:12 24.06.2026
Россияне выигрывают от диалога ГД с правительством, заявил Володин

Володин: россияне выигрывают от конструктивного диалога ГД с правительством

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.
  • В обсуждении инициативы участвовал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
  • Вячеслав Володин заявил, что конструктивный диалог Госдумы с правительством выгоден гражданам страны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне только выигрывают от конструктивного диалога Госдумы с правительством РФ, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в среду на пленарном заседании рассмотрела и приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В обсуждении инициативы участвовал статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Когда есть диалог с правительством, это значит выиграют точно люди, наши избиратели, граждане от такого диалога. Поэтому наша задача, чтобы он был конструктивен, и мы могли эффективно представлять интересы людей, а правительство - реагировать на наши обращения и снимать проблемы, которые существуют у людей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Председатель Госдумы поблагодарил Сазанова, а также министра финансов России Антона Силуанова, отметив, что министерство ведет постоянный диалог с Госдумой. По его словам, это является основой доверия к тем предложениям, которые вырабатывает Минфин РФ и вносит правительство РФ.
"Если так будут работать все министерства, мы, коллеги, выйдем и на более качественные законы, и, с другой стороны, повысится ответственность. Причем обоюдно", - добавил он.
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РоссияВячеслав ВолодинАлексей СазановАнтон СилуановГосдума РФЭкономика
 
 
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