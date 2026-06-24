В Москве завершается ремонт дороги на улице 50 лет Октября

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают дорожно-ремонтные работы на улице 50 лет Октября в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают дорожно-ремонтные работы на улице 50 лет Октября в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают дорожно-ремонтные работы на улице 50 лет Октября в Москве.

На участке протяженностью около 1,6 километра обновляют более 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

На завершающем этапе работ специалисты нанесут разметку общей площадью 690,4 квадратного метра.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают дорожно-ремонтные работы на улице 50 лет Октября в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают дорожно-ремонтные работы на улице 50 лет Октября. Она проходит от Боровского шоссе через несколько микрорайонов Солнцева почти до Говоровского леса", - говорится в сообщении

Отмечается, что на участке протяженностью около 1,6 километра специалисты обновляют более 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы проходят в рамках текущего ремонта и состоят из нескольких этапов.

"Сначала дорожное покрытие фрезеруют, затем приводят в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень. Далее укладывают новое асфальтобетонное полотно. В работах задействованы около 40 человек, а также 15 единиц спецтехники — это фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы и другие машины", - уточняется в сообщении.

Более того, ремонт на участке необходим из-за истечения гарантийного срока асфальтобетонного покрытия и образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

"Замена асфальта осуществляется при частичном ограничении движения. В ходе работ строго соблюдаются правила безопасности, установленные для ремонта и обслуживания дорог", - подчеркивается в сообщении.