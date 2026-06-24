Краткий пересказ от РИА ИИ "Радиостанция Судного дня" передала десять сигналов.

Три из них содержали двойные сообщения.

Первый сигнал "Амиловкус" зафиксировали в 09:11 мск.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Десять сигналов зафиксировали зафиксировали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", подсчитало РИА Новости.

Десять сигналов за день зафиксировали в среду за время эфира радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", три них имели двойное сообщение.

Первый сигнал "Амиловкус" зафиксирован в 09.11 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, а в 09.16 - второй - "Растирание".

Третьим стало сообщение "Генолис", его зафиксировали в 10.36 мск. Четвертый сигнал имел двойное сообщение "Гидопрах" и "Предстоящий", оно прозвучало в 10.44 мск.

Пятым сигналом стало слово "Придирчивый", зафиксированное в 10.47 мск, шестым сигналом - "Утюгонит" в 11.35 мск.

Седьмой сигнал имел двойное сообщение "Волокита" и "Аистотитр", он зафиксирован в 12.25 мск. Восьмым сигналом стало сообщение "Улусокорм" в 12.52 мск.

Девятый сигнал, зафиксированный в 13.03 мск, был двойным, он содержал сообщения "Пoлуoстров" и "Сухоблин".

Десятый сигнал с сообщением "Лессолитр" зафиксирован в 13.52 мск.