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"Радиостанция Судного дня" передала десять сигналов - РИА Новости, 24.06.2026
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15:26 24.06.2026
"Радиостанция Судного дня" передала десять сигналов

В эфире "Радиостанции Судного дня" зафиксировали десять сигналов за день

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка связи
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Радиостанция Судного дня" передала десять сигналов.
  • Три из них содержали двойные сообщения.
  • Первый сигнал "Амиловкус" зафиксировали в 09:11 мск.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Десять сигналов зафиксировали зафиксировали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", подсчитало РИА Новости.
Десять сигналов за день зафиксировали в среду за время эфира радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", три них имели двойное сообщение.
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Первый сигнал "Амиловкус" зафиксирован в 09.11 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, а в 09.16 - второй - "Растирание".
Третьим стало сообщение "Генолис", его зафиксировали в 10.36 мск. Четвертый сигнал имел двойное сообщение "Гидопрах" и "Предстоящий", оно прозвучало в 10.44 мск.
Пятым сигналом стало слово "Придирчивый", зафиксированное в 10.47 мск, шестым сигналом - "Утюгонит" в 11.35 мск.
Седьмой сигнал имел двойное сообщение "Волокита" и "Аистотитр", он зафиксирован в 12.25 мск. Восьмым сигналом стало сообщение "Улусокорм" в 12.52 мск.
Девятый сигнал, зафиксированный в 13.03 мск, был двойным, он содержал сообщения "Пoлуoстров" и "Сухоблин".
Десятый сигнал с сообщением "Лессолитр" зафиксирован в 13.52 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
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