Краткий пересказ от РИА ИИ В среду радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала сообщения "гидопрах", "предстоящий" и "придиргивый".

Третий сигнал содержал двойное сообщение — "гидопрах" и "предстоящий", его зафиксировали в 10:42 мск, четвертый сигнал с сообщением "придиргивый" прозвучал в 10:46 мск.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Три сообщения "гидопрах", "предстоящий" и "придиргивый" зафиксировали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Ранее в среду сообщалось, что были зафиксированы сообщения "амиловкус" и "растирание".

Третий за день сигнал имел двойное сообщение — "гидопрах" и "предстоящий", его зафиксировали в 10:42 мск, сообщает Telegram-канал " УВБ-76 логи ", который отслеживает активность радиостанции.

Также радио передало четвертый сигнал с сообщением "придиргивый", он зафиксирован в 10:46 мск.