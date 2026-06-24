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"Радиостанция Судного дня" передала три новых сообщения - РИА Новости, 24.06.2026
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11:58 24.06.2026 (обновлено: 17:16 24.06.2026)
"Радиостанция Судного дня" передала три новых сообщения

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали три сообщения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБазовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала сообщения "гидопрах", "предстоящий" и "придиргивый".
  • Третий сигнал содержал двойное сообщение — "гидопрах" и "предстоящий", его зафиксировали в 10:42 мск, четвертый сигнал с сообщением "придиргивый" прозвучал в 10:46 мск.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Три сообщения "гидопрах", "предстоящий" и "придиргивый" зафиксировали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Ранее в среду сообщалось, что были зафиксированы сообщения "амиловкус" и "растирание".
Третий за день сигнал имел двойное сообщение — "гидопрах" и "предстоящий", его зафиксировали в 10:42 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.
Также радио передало четвертый сигнал с сообщением "придиргивый", он зафиксирован в 10:46 мск.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Вышка связи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"Радиостанция Судного дня" передала два сигнала
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