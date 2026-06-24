"Радиостанция Судного дня" передала три новых сообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В среду радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала сообщения "гидопрах", "предстоящий" и "придиргивый".
- Третий сигнал содержал двойное сообщение — "гидопрах" и "предстоящий", его зафиксировали в 10:42 мск, четвертый сигнал с сообщением "придиргивый" прозвучал в 10:46 мск.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Три сообщения "гидопрах", "предстоящий" и "придиргивый" зафиксировали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Ранее в среду сообщалось, что были зафиксированы сообщения "амиловкус" и "растирание".
Третий за день сигнал имел двойное сообщение — "гидопрах" и "предстоящий", его зафиксировали в 10:42 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.
Также радио передало четвертый сигнал с сообщением "придиргивый", он зафиксирован в 10:46 мск.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
"Радиостанция Судного дня" передала два сигнала
Вчера, 11:23