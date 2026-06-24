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ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 24.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 24.06.2026 (обновлено: 21:00 24.06.2026)
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Учения войск ПВО на полигоне Ашулук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны отразили атаку двух БПЛА, летевших на Москву.
  • На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей Собянин
 
 
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