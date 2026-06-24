ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны отразили атаку двух БПЛА, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
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22 июня 2022, 17:18