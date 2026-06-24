ПВО уничтожила 245 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО за 13 часов уничтожили 245 украинских беспилотников.
- Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Средства ПВО за 13 часов уничтожили 245 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
"Двадцать четвертого июня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18